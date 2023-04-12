Без двох олімпійських чемпіонок: став відомий склад України на біатлонний сезон-2023/2024

У Києві відбулась пресконференція президента Федерації біатлону України Іван Крулько, який дав відповіді на теми, які найбільше цікавили фанатів біатлону. Також оголосили склад, який буде представляти нашу країну у наступному біатлонному сезоні-2023/2024.

На чолі жіночої команди відбулись певні зміни. Новим старшим тренером збірної України став Микола Зоц. Олександр Кравченко, який керував біатлоністками у минулому сезоні, тепер працюватиме із чоловічою командою Б.

До теми Старі-нові обличчя: Микола Зоц – старший тренер жіночої збірної України з біатлону

Без істотних змін

До нового сезону жіноча команда буде тренуватись не в повному складі. Олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк будуть готуватись окремо від команди. Зокрема, Джима доєднається до чоловічої збірної України Юрая Санітри та буде готуватись за методикою Уроша Велепця, який раніше очолював українську жіночу команду.

Білосюк буде тренуватись із чоловічою командою Б під керівництвом Кравченка.

Також у команду А та Б не увійшли сестри Семеренко. За словами Крулька, двері у збірну для Віти та Валі відчинені. Але пріоритет надаватиметься тим біатлоністкам, які будуть готові гідно представити Україну на наступній Олімпіаді.

Склад жіночої збірної

Анастасія Меркушина

Олександра Меркушина

Дар’я Блашко

Любов Кип’яченкова

Христина Дмитренко

Анна Кривонос

Ірина Петренко

Дарина Чалик

Юлія Городна

Олена Городна

Ксенія Приходько

Оксана Коваленко

Щодо чоловічої збірної, то тут все більш стабільно. Санітра продовжить керувати командою.

Склад чоловічої збірної

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Денис Насико

Тарас Лесюк

Віталій Мандзин

Під керівництвом Олександра Кравченка та Романа Прими у команді Б готуватимуться наступні біатлоністи – Руслан Ткаленко, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик та Владислав Чихар.

Нагадаємо! Найкращою у складі збірної за підсумками минулого сезону стала Юлія Джима, яка посіла 33-тє місце у загальному заліку. Щодо чоловіків, то тут найвищим став Антон Дудченко – 35-та позиція. Українські біатлоністи не завоювали жодної медалі на етапах Кубка світу-2022/2023.