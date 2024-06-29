Менше ніж на попередньому турнірі: скільки заробила збірна України за участь в Євро-2024

Стало відомо, скільки національна команда України отримала від УЄФА за участь в Євро-2024. Сума на кілька мільйонів менша, ніж за Євро-2020.

Збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі, вилетіла з турніру. На чемпіонаті Європи з футболу "синьо-жовті" поступилися Румунії (3:0), перемогли Словаччину (2:1) та розписали мирну нічию з Бельгією (0:0), однак вирішальним фактором була різниця голів.

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Скільки заробила збірна України на Євро-2024

Сумарно "синьо-жовті" заробили 10,75 мільйона євро: 9,25 мільйона за участь у чемпіонаті Європи з футболу, 1,5 мільйона за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч за нічию з Бельгією.

Ця сума на 5,5 мільйонів менше, аніж збірна України заробила на Євро-2020, коли команда дійшла до чвертьфіналу.

Загалом призовий фонд Євро-2024 становить 331 мільйон євро. Ще 240 мільйонів будуть виплачені клубам за участь їхніх гравців у турнірі.

Відзначимо, що портал WhoScored доволі суворо оцінив виступи кількох українців на чемпіонаті Європи.