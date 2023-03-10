Провалює сезон за майже 2 мільйони фунтів: солідна зарплата Яремчука у Брюгге

Видання Salary Sport опублікувало зарплатну відомість усіх футболістів Брюгге. Виявилось, що Роман Яремчук є одним із тих, хто заробляє у бельгійському клубі найбільше.

Загальний бюджет зарплат у Брюгге складає 27 мільйонів 248 тисяч 520 фунтів на рік. Найвисокооплачуванішим футболістом бельгійського клубу є голкіпер Сімон Міньйоле, який отримує на тиждень 71 тисячу фунтів.

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Не забиває, але отримує за це солідні гроші

На одну тисячу менше за 7 днів отримує у Брюгге Ханс Ванакен, а трійку футболістів,які заробляють у клубі найбільше, замикає Анга Дедрік Боята – 49 тисяч фунтів на тиждень.

Виявилось, що єдиний українець у команді Роман Яремчук входить у топ-4 тих, хто заробляє у Брюгге найбільше – 37 тисяч фунтів за 7 днів. Натомість на рік зарплата українського форварда складає 1,924 мільйона фунтів.

Яремчук непогано влаштувався. Адже повернення Романа у Бельгію складно назвати хорошим. У 23 зіграних матчах нападник забив мізерні 2 голи та віддав 3 асисти. Дуже скупа статистика, як для гравця вістря атаки бельгійського клубу.

Його постійно критикують фанати Брюгге за марнотратство моментів та безгольову серію, яка триває ще з 19 жовтня 2022 року. Саме тоді Яремчук забив наразі свій останній гол за свій клуб у матчі проти Сент-Трюйдена. Уболівальники вимагають продати українця, адже навіть заміна тренерів не допомагає форварду.

Найменшу зарплату Брюгге отримують молоді 16-ти та 17-річні футболісти. За сім днів вони отримують лише 50 фунтів.



Топ-10 найвисокооплачуваніших гравців Брюгге / Скриншот із Salary Sport

Нагадаємо, що раніше портал Salary Sport опублікував зарплатну відомість капітана збірної України Андрія Ярмоленка.