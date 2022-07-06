Більше тільки у Світоліної: скільки призових заробила Цуренко
Джерело:WTA
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у третє коло Вімблдону. На жаль, вона не змогла пройти далі, програвши німкені Юле Німаєр.
Скільки призових заробила Цуренко
Цуренко подолала відмітку в 5 мільйонів доларів призових. Перед стартом Вімблдону на рахунку Цуренко було 5,01 мільйонів доларів.
До речі Далі без українок: Цуренко прикро поступилася у третьому раунді Вімблдону
За вихід у третє коло британського турніру вона отримає ще 120 тисяч фунтів.
Леся стала другою українською тенісисткою, яка заробила понад 5 мільйонів доларів призових. Більше тільки в Еліни Світоліної – 21,4 мільйонів доларів (19-й результат серед усіх тенісисток).
Топ-5 українок за призовими станом на 27 червня 2022 року:
1. Еліна Світоліна – 21,4 мільйона доларів
2. Леся Цуренко – 5,01 мільйона доларів
3. Катерина Бондаренко – 4,2 мільйона доларів
4. Альона Бондаренко – 2,7 мільйона доларів
5. Даяна Ястремська – 2,6 мільйона доларів
Як виступила українка у Лондоні
- Леся пробилася до третього кола Вімблдону. Це найкращий показник серед українок. Цуренко вдруге в кар'єрі виступила на такій стадії турніру Великого шолома.
- На шляху до цього матчу Цуренко обіграла в першому раунді угорку Анну Бондар, а в другому сенсаційно здолала першу ракетку України Ангеліну Калініну.
- Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі російські й білоруські тенісисти не допущені до цьогорічного Вімблдону.