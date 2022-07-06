Більше тільки у Світоліної: скільки призових заробила Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у третє коло Вімблдону. На жаль, вона не змогла пройти далі, програвши німкені Юле Німаєр.

Скільки призових заробила Цуренко

Цуренко подолала відмітку в 5 мільйонів доларів призових. Перед стартом Вімблдону на рахунку Цуренко було 5,01 мільйонів доларів.

До речі Далі без українок: Цуренко прикро поступилася у третьому раунді Вімблдону

За вихід у третє коло британського турніру вона отримає ще 120 тисяч фунтів.

Леся стала другою українською тенісисткою, яка заробила понад 5 мільйонів доларів призових. Більше тільки в Еліни Світоліної – 21,4 мільйонів доларів (19-й результат серед усіх тенісисток).

Топ-5 українок за призовими станом на 27 червня 2022 року:

1. Еліна Світоліна – 21,4 мільйона доларів

2. Леся Цуренко – 5,01 мільйона доларів

3. Катерина Бондаренко – 4,2 мільйона доларів

4. Альона Бондаренко – 2,7 мільйона доларів

5. Даяна Ястремська – 2,6 мільйона доларів

Як виступила українка у Лондоні