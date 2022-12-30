Скільки медалей вибороли українські спортсмени у 2022 році: вражаючі цифри

Рік 2022 для українського спорту видався доволі неоднозначним. Адже не тренувальний процес та змагання були на першому місці через війну, яку розпочала Росія. Та все ж українські спортсмени зуміли вдало виступити на багатьох міжнародних турнірах та завоювати чимало нагород.

Український спорт у 2022 році можна розділити до 24 лютого та після. Адже якщо ще до початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України можна було говорити про різноманітні змагання, то вже після початку війни всі вони відійшли на другий план.

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Загалом же за 2022 рік українські спортсмени вибороли 3467 нагород. Одна з них – срібло на Олімпіаді-2022, яку завоював Олександр Абраменко в лижній акробатиці.

Саме на фоні початку війни й почали свій виступ на Паралімпіаді українські спортсмени. Й виступили доволі успішно. На Паралімпійських іграх у Пекіні українці завоювали 29 медалей і поступилися лише господарям турніру китайцям. А 11 медалей було золотих.

А на Дефлімпійських іграх збірна України встановила історичний рекорд – 138 медалей.

45 медалей українські спортсмени здобули й на Всесвітніх іграх, 16 з яких – золоті. Українці зуміли фінішувати на третьому місці у медальному заліку.

Також на Всесвітній шаховій Олімпіаді українська жіноча збірна стала першою серед 160 країн світу.

10 медалей – саме такий доробок збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту, 7 з яких – в артистичному плаванні.

На Мультиспортивному чемпіонаті Європи українські спортсмени вибороли 22 нагороди, 5 з яких – золотих.