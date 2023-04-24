Довбик продовжує "полювання" за гольовим рекордом в історії УПЛ: залишилось 6 м'ячів

Дніпро-1 вирвало перемогу у Руха в рамках 22-го туру УПЛ (3:2). Автором одного з голів дніпрян став лідер бомбардирських перегон поточного сезону Артем Довбик.

25-річний нападник став автором другого голу Дніпра-1 у ворота львівського суперника. Артем Довбик подвоїв перевагу дніпрян із пенальті, пише 24 Канал.

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У перегонах за історичним гольовим рекордом

Для Довбика цей гол став 19-м результативним ударом у поточному сезоні УПЛ-2022/2023 та загалом 23-м у цьому сезоні. Також в активі Артема 5 асистів у 30 зіграних матчах.

Відзначимо! Поєдинок проти Руха закінчився вольовою перемогою Дніпра-1 з рахунком 3:2. Переможний гол у складі дніпровського клубу забив на третій компенсованій хвилині Ігор Когут.

Аби забити 19 голів в УПЛ нападнику Дніпра-1 знадобилось 21 поєдинок.

Довбик продовжує "полювати" за рекордом колишнього футболіста Шахтаря Генріха Мхітаряна. Нинішній гравець італійської Роми є автором гольового рекорду в УПЛ. Вірменин наколотив у футболці "гірників" 25 голів за сезон-2012/2013.

Наразі одразу декілька футболістів мають більше голів за один сезон, аніж у Довбика – Тамерлан Гусейнов, Максим Шацький, Луїс Адріано, Жуніор Мораєс (в усіх по 20), Арсен Аваков, Андрій Воробей, Факундо Феррейра (по 21), Сергій Ребров, Алекс Тейшейра (в усіх по 22).

Попереду у команди Олександра кучера ще 9 матчів в сезоні УПЛ-2022/2023. Тому у Довбика є чудова можливість стати найкращим бомбардиром в історії першості. 29 квітня Дніпро-1 зіграє проти Інгульця.

До слова. Дніпро-1 після 21-го зіграного поєдинку йде на другому місці в УПЛ, маючи у своєму активі 48 очок. А це на 5 балів менше, аніж набрав лідер сезону Шахтар. Хоча дніпряни ще мають одну зустріч у запасі. Тому боротьба за чемпіонство в УПЛ продовжується.