Серйозна втрата: Йовічевіч назвав термін повернення Зубкова на футбольне поле

Донецький Шахтар 5 листопада розгромив Інгулець в 11-му турі УПЛ. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував пошкодження Олександра Зубкова.

Хорватський спеціаліст відповів на питання про травму Олександра Зубкова на післяматчевій пресконференції. Ігор Йовічевіч назвав терміни відновлення правого вінгера.

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У 2022-му вже не зіграє

У першій частині УПЛ Зубков більше не зіграє. Однак вже до зимових тренувальних зборів вінгер буде у строю.

Зубкова не буде щонайменше до кінця цієї частини чемпіонату. Прогноз – 6 тижнів. Тож до початку зборів він буде цілковито готовий. Певно, Олександр є одним з ключових футболістів для нашої моделі гри. І не тільки він,

– сказав тренер Шахтаря.

"Гірники" після перемоги над Інгульцем (3:0) посідає другу позицію, поступаючись лише 2 очками лідеру УПЛ Дніпру-1.

Що відомо про кар'єру Зубкова у Шахтарі