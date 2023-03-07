Втричі менше, аніж було в АПЛ: скільки Ярмоленко заробляє в Аль-Айні

Аль-Айн пробилась у півфінал Кубка Президента ОАЕ, обігравши Шабаб Аль-Ахлі 0:2. Жодної заслуги Андрія Ярмоленка у цій перемозі команди Сергія Реброва немає.

33-річний правий вінгер пропустив ще один матч Аль-Айна. Андрій Ярмоленко отримав травму у фіналі Суперкубка ОАЕ, де відіграв лише один тайм та вимушено покинув поле. Після чого українець більше не з'являвся в офіційних поєдинках.

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Пішов на пониження

Ярмоленко, попри пошкодження, потрапив у список збірної України на матч проти Англії у відборі на Євро-2024. Але участь Андрія у майбутньому протистоянні дуже невелика.

Видання Salary Sport опублікувало зарплатну відомість Ярмоленка. Тепер фанати побачили суми, які отримує Андрій протягом своєї кар'єри.

Цікаво, що в Аль-Айні український футболіст отримує втричі менше, аніж заробляв в англійському Вест Хемі. За тиждень в ОАЕ Ярмоленко отримує 33 тисячі фунтів. Натомість у футболці "молотобійців" Андрій заробляв 100 тисяч фунтів.

Українець найбільше заробляв в Англії у першому для себе сезоні за Вест Хем – 115 тисяч фунтів. Це найбільша заробітна плата у кар'єрі правого вінгера. А це на 26 тисяч фунтів більше, аніж він отримував у дортмундській Боруссії у 2017 році.

У складі київського Динамо зарплата Ярмоленка складала 45 тисяч фунтів на тиждень (у своєму останньому сезоні в УПЛ). Натомість у 2014 році Андрій отримував у столичному клубі 32 тисячі фунтів.



Зарплатна відомість Андрія Ярмоленка / Скриншот із Salary Sport

Нагадаємо, що Ярмоленко перейшов в Аль-Айн у липні 2022 року. З того часу провів за клуб ОАЕ 22 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів.

Контракт Андрія з клубом розрахований до кінця червня 2023 року. Правого вінгера сватаються назад у Динамо.

До слова, Аль-Айн втратив лідерство в ОАЕ. Команда Реброва опустилась на третє місце, поступаючись новому лідеру Про-ліги лише 2 балами – 37 проти 39-ти у Шабаб Аль-Ахлі.