Скелетоніст Гераскевич розповів, чому Україні не щастить на зимових Олімпійських іграх

Скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, чому українським спортсменам важко боротися за призові місця на міжнародному рівні. Він переконаний, що зимові види спорту потребують потужної інфраструктури.

Гераскевич: В Україні немає інфраструктури для тренувань

Спортсмен наголосив, що найближчим часом в Україні не збудуть льодовий трек, де могли б тренуватися скелетоністи. За його словами, у країні немає експертів, які розбиралися б у системі треку та могли б керувати ним.

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"Зараз у нас немає ніякої інфраструктури для тренувань із зимових видів спорту. А проведення Олімпіади – це взагалі інший рівень. Щоб провести змагання з зимових видів спорту в Україні, потрібно побудувати інфраструктуру відповідно до логістики розміщення спортивних споруд, аеропортів, їх доступності", – сказав Владислав.

Гераскевич розповів, що будівництво треку в Китаї обійшлося в 450 мільйонів євро. До того ж його обслуговування коштує неабияких коштів.

Його можливо окупити, але лише за наявності високоякісного керівництва. Для нашого бюджету – цифри занадто великі. І все це стосується лише скелетону, бобслею і санного виду спорту,

– сказав скелетоніст.

"Поки що я не бачу можливості, щоб це все з’явилося за 8 років. Попри це, я щиро сподіваюся помилятися в цьому питанні", – запевнив спортсмен.

Олімпіада-2030: що перешкоджає Україні

На думку Владислава, основною проблемою України щодо проведення зимових Олімпійських ігор-2030 є конкурентоспроможна команда спортсменів, котрі боротимуться за першість у медальному командному заліку.

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"Щоб створити команду спортсменів найвищого класу в усіх зимових олімпійських видах спорту, необхідно мати в Україні цілу плеяду тренерів найвищого класу, виробництво спортивного спорядження найвищої якості й величезну кількість талановитих для зимових видів спорту дітей, яких готуватимуть до цих самих Ігор".

Але цю проблему ніхто чомусь не озвучує. Складається враження, що головні прагнення та бажання провести зимові Олімпійські ігри-2030 в Україні пов’язані лише з будівництвом,

– додав Гераскевич.

Владислав Гераскевич: що відомо про спортсмена

Владислав Гераскевич виступив на вісьмох етапах Кубка світу у сезоні 2021/22. У загальному заліку 23-річний скелетоніст посів 16-е місце.

У сезоні 2021/22 Гераскевич встановив особистий рекорд, фінішувавши на шостій позиції на етапі Кубка світу у Сігулді.

10-11 лютого відбудуться змагання з чоловічого скелетону на Олімпіаді-2022.