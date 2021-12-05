Скажений гол Фреда приніс Рангніку дебютну перемогу на чолі Манчестер Юнайтед: відеоогляд матчу
Джерело:24 канал
Манчестер Юнайтед провів перший матч з новим тренером Ральфом Рангніком. "Червоні дияволи" 5-го грудня мінімально перемогли Кристал Пелес у 15-у турі АПЛ.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелес 1:0
Гол: Фред, 77
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Манчестер Юнайтед протягом всього матчу з Кристал Пелес домінував на футбольному полі. Від старту гри господарі поля затиснули суперника на його половині поля, але тільки два удари МЮ були в площину воріт.
Після перерви ситуація не змінилася. Гостей від пропущеного голу рятували не тільки захисники, але й каркас воріт. Теллес зі штрафного поцілив у поперечину.
Перемогу команді Ральфа Рангніка приніс бразилець Фред. Колишній футболіст Шахтаря потужно пробив здалеку й не залишив шансів голкіперу.
Завдяки перемозі МЮ набрав 24 очки та посідає 6-е місце у турнірній таблиці. Кристал Пелес має 16 балів – 13-е місце.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелес відеоогляд