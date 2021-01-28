Скасований матч Україна – Данія таки відбудеться

Матч збірної України з футзалу проти команди Данії у відборі на чемпіонат Європи-2022 таки відбудеться. В УЄФА вирішили не присуджувати Данії технічну поразку.

Джерело: УЄФА

Збірна України з футзалу 8-го квітня зіграє скасований матч проти збірної Данії у рамках відбору Євро-2022.

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Місце проведення поєдинку Україна – Данія не повідомляється. У календарі ця гра запланована на наступний день після виїзного матчу Данія – Україна.

Ймовірно, команди зіграють два матчі на одному полі.

Таким чином, Данія уникнула технічної поразки за неявку на матч проти України.

Чому скасували матч

Матч Україна – Данія мав відбутися 27 січня, але УЄФА скасував гру. Гра не відбулася, адже збірна Данії не може потрапити в Україну через карантинні обмеження.

Українська асоціація футзалу запропонувала зіграти перший матч у Данії, а гру п'ятого туру – в Україні. Проте Данський футбольний союз та влада країни не надали гарантії можливості в'їзду збірної України до Данії.