Багато хто з нас рано чи пізно у своєму житті вирішує почати бігати. Більшість таких людей хоча б раз роблять цей крок і виходять на свою першу пробіжку.

Але дуже часто на цьому все й закінчується. Перша пробіжка з різних причин може стати останньою. Саме так сталося зі мною.

Хоча про користь бігу написані сотні статей і десятки книг, через надмірні навантаження на коліна та суглоби він підходить не кожному. Інша справа – ходьба. А ще краще – скандинавська (північна) ходьба.

Мені пощастило двічі: по-перше, я живу біля найбільшого, нещодавно реконструйованого парку Києва – парку "Наталка"; а по-друге, виявилося, що я знайома з тренером зі скандинавської ходьби – і пазл склався!

Скандинавська ходьба – що це та з чого все почалося?

Під час звичайної ходьби в нашому тілі задіяно близько 70% м’язів. А якщо до ніг підключити ще руки та спину, просто взявши в руки палиці?

Під час ходьби з палицями задіяні майже всі м’язи верхньої частини корпусу, які ми практично не використовуємо протягом дня. Зокрема, м’язи плечового поясу, спини, пресу, грудей тощо. Цей вид навантаження, до того ж, підвищує витривалість загалом, що потрібно професійним спортсменам і людям, які мають проблеми зі здоров’ям.

До речі, саме спортсмени й вигадали цей вид спорту. Сталося це в середині XX сторіччя у Фінляндії. Місцеві лижники не хотіли переривати свою підготовку в теплу пору року, коли снігу вже не було, і вирішили збагатити підготовчий процес ходьбою з лижними палицями. Пізніше вони помітили купу позитивних ефектів таких тренувань: вони допомагали зняти зайве навантаження з колін та хребта, виправити поставу, зміцнити серцево-судинну й дихальну системи і, зрештою, підвищити витривалість. Результати тренувань із палицями вразили не лише самих лижників, а й їхніх тренерів: підготовка спортсменів влітку виявилася не менш професійною за зимову, і результати теж не погіршилися.

Переваги та недоліки скандинавської ходьби:

Як і будь-який вид спорту, ходьба має не тільки переваги, але й ряд недоліків. Однак головне те, що перших значно більше.

Підходить людям будь-якого віку та статури. Із часом мої батьки підтримали мене в тренуваннях.

Сприяє схудненню – як не крути, а це заповітне бажання багатьох жінок.

Поліпшує поставу й настрій, на цілий день заряджає енергією. Це може здивувати, але в дні тренувань я встигаю набагато більше, аніж зазвичай.

Поліпшує кровообіг, зміцнює серцево-судинну та дихальну системи.

Покращує імунну систему, адже всі тренування відбуваються на свіжому повітрі.

Підвищує витривалість організму.

Це доволі бюджетно: зі спеціального інвентарю вам потрібно придбати лише палиці для ходьби, а тренуватися можна у ваших звичайних кросівках і спортивному костюмі. Не потрібно також витрачати гроші на тренажерний зал.

Разом із тим не забувайте, що людям, які нещодавно отримали травму або перенесли операцію, людям із важкою формою діабету або за підвищеного ступеня гіпертонії та гіпотонії, а також тим, хто страждає артрозом, не варто починати займатися ходьбою. У цьому випадку спершу слід проконсультуватися з лікарем.

Опанувати техніку скандинавської ходьби доволі просто, але я раджу робити це під керівництвом тренера. Це допоможе швидше засвоїти методику рухів та зведе до мінімуму можливість травмування. Крім того, тренер допоможе вам підібрати палиці й завжди зможе дати потрібну пораду.

До речі, про палиці. Вони розсувні, тобто можна регулювати довжину для вашого зросту, а також вони мають ефект "антишок": вбудована пружина під час зіткнення з землею допомагає амортизувати удар та унеможливлює велике навантаження на руки. Комплект палиць для ходьби можна придбати в будь-якому спортивному магазині чи в інтернеті, а ціна стартує від 350 грн, хоча є і дорожчі варіанти.

Підсумки

Ми живемо в непростий час. У березні розпочався карантин, і чимало людей заклик "залишаймося вдома" сприйняли абсолютно буквально, тижнями не виходячи з квартири. Але всі ми знаємо, що без рухів і свіжого повітря знижується наш імунітет. Це що, якесь замкнуте коло?

Моя родина все ж знайшла вихід: тричі на тиждень ми з мамою проходимо кілометри дорогами та стежками у парках й скверах. Якщо хочеться побути наодинці – підключаю музику чи аудіокнижку на своєму захищеному смартфоні Sigma mobile X-TREME PQ20. Це бюджетний смартфон зі ступенем захисту IP69, який не боїться дощу і падіння у воду або багнюку, до того ж має потужну батарею ємністю 5000 мА*г, що дозволяє мені довго залишатися на зв’язку.

Людина вільна у виборі своїх залежностей. Зробіть себе залежним від відкритого простору, зеленого парку та рухливості власного тіла. Це класна залежність.