Барселона потрапила у скандал з російським репером, який виправдовує війну в Україні – відео

Відео зі звичайного тренування гравців Барселону викликало неабиякий резонанс у соціальних мережах. Вся справа у треку, який використали клубні SMM-менеджери для супроводу відео.

У соціальних мережах неабиякого резонансу викликало відео з пересічного тренування гравців Барселони. На ньому Педрі, Френкі Де Йонг та Усман Дембеле змагаються у пробитті штрафних ударів. Все б нічого, якби не трек, який клубні сммники використали для відео.

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Зашкварний трек на сторінці Барселони

На відео, яке опубліковано на офіційній сторінці "синьо-гранатових", звучить російськомовний трек казахстанського виконавця ALON з назвою "ИУ". Проте це не найстрашніше.

Відео з тренування Барселони

У відеокліпі казахського виконавця, яке є на Youtube, знявся скандальний російськомовний репер Дмітрій Гінтер, відомий як Schokk або Діма Бамберг.

Цей виконавець народився в Казахстані, але у середині 1990-х переїхав до Німеччини. Schokk займався популяризацією репа і регулярно потрапляв у скандали.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну репер попросив політичного притулку в країні-агресорці. Все через публічну підтримку дій РФ та заперечення злочинів російської армії.

Російський репер, який підтримує геноцид українців

Зокрема репер назвав убивства мирних жителів Бучі інсценуванням українських військових. Тобто артист публічно транслював російську пропаганду та підтримував вбивства українців.

"Я не вірю в Бучу. Я не вірю, що це зробили російські солдати. Я вірю, що це зробили "Азов", ЗСУ. І частково я вірю, що це постанова – половина полежала, встала і пішла. Я вважаю, що це інсценування, щоб дискредитувати Росію", – говорив Schokk.

Російськомовний репер Дмітрій Гінтер

Schokk у кліпі виконавця ALON / скриншот з відео

Тож не дивно, що під відео тренування Барселони підписники вимагали видалити його зі сторінки.

"Ви божевільні. Трек російською з реперами, які виправдовують вбивство та тортури мирних жителів та дітей в Україні. Ви серйозно? Терміново видаліть це. Сумніваюся, що Педрі, Френкі та Усман погодилися б із цим лайном у супроводі їхнього тренування. Це реально псує імідж клубу та вашої сторінки", – написав підписник rkorchuk.

Цілком ймовірно, що SMM-менеджери Барселони не знали про персонажа у відео кліпі виконавця, на ім'я ALON. Проте їм варто було б дослухатися до своїх підписників.