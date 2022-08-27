Скандал щодо телепулу: в УПЛ пояснили, чому права на трансляцію матчів не належать клубам

Новий сезон УПЛ прикув увагу вболівальників не як до футболу, а як до нових скандалів, зокрема щодо єдиного телепулу. Декілька клубів не погоджуються з умовами трансляції.

Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Металіст та Рух передали право транслювати свої матчі медіагрупі "1+1" попри рішення створення єдиного телепулу. Однак офіційним транслятором є Setanta Sports.

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Видання UA-Футбол зробило журналістський запит до Української Прем'єр-Ліги стосовно скандалу навколо телепулу.

Чи можете ви підтвердити, що без згоди на передачу медіа прав (у тому числі прав на телетрансляцію) клуб не має права отримати атестат для участі у змаганнях під егідою Прем’єр-ліги?

Відповідно до ч.8 ст. 45 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" право на висвітлення спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам спортивних заходів.

Інформуємо Вас, що між УАФ та ОПФКУ "Прем’єр-ліга" підписаний Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ "Прем’єр-ліга", відповідно до якого, до УПЛ делеговані повноваження з організації та проведення змагань з футболу серед команд клубів УПЛ, в т. ч. УПЛ передані комерційні/маркетингові, телевізійні, рекламні права на Змагання та усі інші права, що випливають із проведення Змагань, в тому числі: права на всі матчі Змагань та Змагання в цілому, а також усі права, що пов’язані із Змаганнями або виникають у зв’язку з їх організацією та (або) участю у них, так само, як і всі права, що відомі на момент укладення договору або виникнуть протягом строку його дії та такі, що виникають в результаті організації та проведення Змагань.

Зазначимо, що перед початком сезону всі клуби УПЛ, відповідно до процедури атестації на сезон та згідно з регламентом змагань, зобов'язані надати документ, яким підтверджують, що вони зобов'язуються виконувати всі вимоги статуту УАФ та УПЛ, а також рішення Загальних зборів, Органів управління УАФ та УПЛ.

Чи можете ви підтвердити, що рішення щодо створення єдиного телепулу та передачі медіаправ єдиному мовнику вирішуються на голосуванні простою більшістю голосів серед членів учасників ОПФКУ Прем’єр-ліга?

Так, статтею 15 Статуту УПЛ встановлено, що рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх учасників.

На які пункти регламенту посилаються клуб-відмовники серед учасників ОПФКУ Прем’єр-ліга, відмовляючись допускати офіційного мовника змагань – компанію Setanta Sports – до трансляції ігор?

Клуби, які не допускають Офіційного мовника для здійснення трансляцій матчів Ліги, юридичного обґрунтування своєї позиції УПЛ не надавали.

Які санкції покроково мають накладатися на клуби, які порушують вимоги єдиного телепулу?

Це питання буде предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Щодо додаткових питань буде коректніше звернутися напряму до цього органу.