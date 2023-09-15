Гравців Реала заарештували через запис та поширення інтимного відео з неповнолітньою дівчиною

Футболістів молодіжної команди мадридців звинувачують у порушенні особистої інформації сексуального характеру. Хлопцям світить солідний термін у в'язниці.

Останнім часом футболісти стали частіше потрапляти у скандали, пов'язані з їх приватним життям. В епіцентрі довгий час був Манчестер Юнайтед, двоє його футболістів (Грінвуд та Ентоні) звинувачувались у домашньому насильстві.

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Скандал в Реалі

Тепер репутація виявилась заплямованою у мадридського Реала. 14 вересня чотирьох гравців молодіжної команди клубу було заарештовано та доставлено у поліцейський відділок.

Футболістів звинувачують у розголошенні приватної інформації сексуального характеру. Мати 16-річної дівчини звернулась до правоохоронців, звинувативши одного з гравців Реала у тому, що він записав статевий акт з її донькою без згоди.

Цим відео футболіст потім поділився з іншими партнерами по команді. Імена правопорушників не розкриваються, їх телефони вже вилучені задля перевірки.

Згідно з іспанським законодавством, хлопцям загрожує позбавлення волі на 5 років. Окрім цього, головного злочинця, що записав відео, можуть оштрафувати на дві річні зарплати.

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Нагадує справу Бензема

До слова, у середині 10-х зірка Реала Карім Бензема був звинувачений у поширенні відео сексуального характеру, на якому був його партнер по збірній Матьє Вальбуена. Вінгер звинувачував Каріма у спробі шантажу.

У підсумку суд не визнав вину Бензема, а Реал не вживав до француза жодних санкцій. Натомість його кар'єра у збірній Франції була зруйнована. Дідьє Дешам не викликав форварда шість років, що не дозволило Каріму стати чемпіоном світу-2018 та віцечемпіоном Європи-2016.