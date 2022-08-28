Скандал продовжується: на матч Динамо – Дніпро-1 не допустили знімальну групу Setanta Sports

Новий сезон УПЛ прикув до себе увагу вболівальників не якістю футболу, а новими скандалами. Зокрема, розбіжності стосуються єдиного телепулу.

В УПЛ вже відреагували

Динамо та Дніпро-1 28 серпня зіграють свій перший матч у новому сезоні УПЛ. Місце проведення протистояння – "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17.00.

До теми Скандал щодо телепулу: в УПЛ пояснили, чому права на трансляцію матчів не належать клубам

"Біло-сині" встигли відзначитися ще перед матчем. Динамо не допустило знімальну групу Setanta Sports на гру.

Українська Прем’єр-ліга виступила зі заявою з приводу цього інциденту.

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч.

У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Динамо знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо – Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон "Арена Львів", на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – йдеться в повідомленні УПЛ.

Динамо співпрацює з медіагрупою "1+1" та дозволяє лише їм показувати свої матчі, попри те, що права були передані Setanta Sports шляхом голосування клубів.