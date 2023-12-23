"Грати у футбол не буде ким": директор Оболоні не підтвердив "бронь" у футболістів

Директор ФК Оболонь Олександр Різниченко прокоментував ситуацію з бронюванням футболістів. Його слова дещо відрізняються від офіційної заяви клубу.

Футбольний клуб Оболонь спростував інформацію про вручення повісток 25 футболістам команди. В заяві зазначено, що була звірка даних військовозобовʼязаних працівників клубу, а гравці отримали бронювання на період мобілізації.

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Різниченко: Потрібно опрацювати питання бронювання футболістів

Ситуацію з бронюванням футболістів прокоментував директор ФК Оболонь Олександр Різниченко. За його словами, клуб неодноразово порушував це питання в УАФ, УПЛ та ПФЛ, ще під час виступів в Першій лізі.

Коли торік за дорученням Президента України Володимира Зеленського відновили чемпіонат, то одним з пунктів рішення було сприяти в бронюванні футболістів на час проведення змагань. Проте перед підписанням меморандуму цей пункт був виключений.

Тож непросте питання бронювання футболістів повинно бути опрацьоване в УАФ. Можливо з новим керівництвом ця ситуація вирішиться. В іншому випадку, клуби можуть залишитися без футболістів і це призведе до зняття команд з чемпіонату.

Ви розумієте, якщо Оболонь або інший клуб потраплять у ситуацію, коли дадуть повістки, призвуть людей тощо, то клуб повинен знятись з чемпіонату, тому що грати у футбол не буде ким,

– сказав Різниченко.

Нагадаємо, що у своїй заяві клуб підтвердив наявність бронювання у футболістів, оскільки ФК Оболонь отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки.

. В сезоні 2023/24 київська Оболонь повернулася до УПЛ. Після 16 зіграних матчів "пивовари" набрали 14 очок та займають 13-те місце в турнірній таблиці.