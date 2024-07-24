Росіянка з акаунтом в OnlyFans буде прапороносцем на Олімпійських іграх
Російська стрибунка у висоту Єлєна Куліченко на Олімпійських іграх буде виступати за збірну Кіпру. Олімпійський комітет острівної держави довірив 21-річній спортсменці почесну місію.
Проте напередодні офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор Єлєна Куліченко опинилася в центрі пікантного скандалу. У спортсменки виявили акаунт з відвертими фото на OnlyFans, пише 24 Канал.
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Скандал напередодні Олімпіади
Олімпійський комітет Кіпру звернувся до спортсменки з проханням видалити оголені фото та закрити акаунт. Проте Куліченко відкинула усі звинувачення на свою адресу.
За її версією, усі фотографії фейкові. Вони були згенеровані за допомогою нейромереж. Тож вона нічого не може зробити з цими фото.
Єлєна Куліченко / фото з інстаграму спортсменки
Хто понесе прапор Кіпру
- Єлєна Куліченко народилася в Одинцово, Московської області. Вона донька російського олігарха, який володіє нерухомістю на Кіпрі.
- Ще у 2018 році вона отримала кіпрське громадянство. Через санкції накладені на російську Федерації легкої атлетики вирішила змінити спортивне громадянство.
- Росію вона представляла на змаганнях до травня 2021 року.
- У 2023 році вона стала чемпіонкою Кіпру у стрибках у висоту. В тому ж році здобула "золото" на молодіжному чемпіонаті світу.
- Свій особистий рекорд вона встановила на змаганнях в Орегоні, коли підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів.