Россиянка с аккаунтом в OnlyFans будет знаменосцем на Олимпийских играх
Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко на Олимпийских играх будет выступать за сборную Кипра. Олимпийский комитет островного государства доверил 21-летней спортсменке почетную миссию.
Однако накануне официальной церемонии открытия Олимпийских игр Елена Куличенко оказалась в центре пикантного скандала. У спортсменки обнаружили аккаунт с откровенными фото на OnlyFans, пишет 24 Канал.
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Скандал накануне Олимпиады
Олимпийский комитет Кипра обратился к спортсменке с просьбой удалить обнаженные фото и закрыть аккаунт. Однако Куличенко отвергла все обвинения в свой адрес.
По ее версии, все фотографии фейковые. Они были сгенерированы с помощью нейросетей. Поэтому она ничего не может сделать с этими фото.
Елена Куличенко / фото из инстаграма спортсменки
Кто понесет флаг Кипра
- Елена Куличенко родилась в Одинцово, Московской области. Она дочь российского олигарха, который владеет недвижимостью на Кипре.
- Еще в 2018 году она получила кипрское гражданство. Из-за санкций наложенных на российскую Федерации легкой атлетики решила сменить спортивное гражданство.
- Россию она представляла на соревнованиях до мая 2021 года.
- В 2023 году она стала чемпионкой Кипра в прыжках в высоту. В том же году завоевала "золото" на молодежном чемпионате мира.
- Свой личный рекорд она установила на соревнованиях в Орегоне, когда покорила высоту 1 метр 97 сантиметров.