Дискваліфікували та позбавили зарплати: російський хокеїст вживав заборонені речовини

Володаря Кубка Стенлі 2022 року росіянина Валєрія Нічушкіна відсторонили від матчів НХЛ. Хокеїст провалив тест на вживання заборонених речовин.

Форвард Колорадо Валєрій Нічушкін потрапив у гучний скандал напередодні відповідальних матчів плей-оф НХЛ. Російський спортсмен не зміг позбутися шкідливої залежності.

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Росіянина запідозрили у вживанні наркотиків

29-річний хокеїст перебував у Програмі допомоги хокеїстам, яку проходять у разі алкогольної, наркотичної чи іншої залежності. За підсумком програми Нічушкін повернувся на лід, але провалив тест на вживання заборонених речових. І відбулося це перед матчем плей-оф із Далласом.

Торік з Нічушкіним була подібна історія. Однак на цей раз він отримав серйозніше покарання: НХЛ відсторонила росіянина від матчів на шість місяців та позбавила заробітної плати.

Інсайдер Френк Сераваллі стверджує, що Валерій провалив тест на наркотики. Однак перелік речовин він не повідомив. Наразі невідомо, чи продовжить Нічушкін виступати за Колорадо. Цілком ймовірно, що з ним можуть розірвати контракт або провести обмін. Та все ж спочатку він повинен пройти програму допомоги та здати усі тести.

Хто такий Нічушкін