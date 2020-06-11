У матчі 24 туру УПЛ "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 3:1, але почалося все з скасованого голу Сергія Сидорчука на початку гри.

На 19-й хвилині головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR. Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка, пише 24 канал.

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Спершу Катерина Монзуль зарахувала гол і чітко вказала на центр поля, це помітно на відео і на стоп-кадрах.

Потім вона все ж скасувала гол, але на відео нижче чітко чутно, що Монзуль навіть не зрозуміла, чому відмінила гол динамівця. "Поза грою", – кілька разів повторила вона.

І тільки в результаті перегляду повтору вона визначила, що динамівський захисник Денис Попов діяв з порушенням правил проти Тараса Степаненко.

Відео епізоду

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