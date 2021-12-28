Скандал з Луческу в Румунії: тренер звинуватив журналістів в продажності, ті вимагають вибачення

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу потрапив у скандал в Румунії. Він отримав звання найкращого тренера в країні від видання GSP, а після цього звинуватив журналістів цього видання у продажності.

Нагорода для Луческу

Мірча Луческу отримав нагороду тренер року від видання GSP. Цю нагороду вручають вже майже 60 років тренерам в Румунії.

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При цьому Луческу особисто забрав нагороду, і навіть позував з нею для ролика.

А після цього в ефірі Digisport накинувся з критикою на журналістів видання, звинувативши їх в тому, що вони брали гроші за критичні публікації про Резвана Луческу – сина Мірчі Луческу. На той час Резван Луческу очолював збірну Румунії.

"Резван також ніколи не буде тренувати збірну Румунії. Те, що тоді сталося. Навіть GSP написало на першій шпальті, то "залишилося декілька днів, перш ніж ми позбудемося його. Ми не хочемо бути прихильниками цієї збірної". Був хтось, хто за це заплатив. Адже звідки це взялося? Було зрозуміло – платив хтось з-за кордону", – заявив Луческу.

Журналісти вимагають вибачення

Резван Луческу очолив збірну Румунії 29 травня 2009 року. на той час команда фактично провалила відбір на чемпіонат світу 2010. Тож перед ним було поставлено завдання вдало пройти кваліфікацію Євро-2012. Однак в перших чотирьох матчах команда набрала лише два очки, а після цього стався скандал, коли тренер відрахував зі збірної одного з кращих її гравців Адріана Муту. Хоча згодом і повернув його до складу. У червні 2011 року після перемоги над головним конкурентом за друге місце в групі – збірною Боснії та Герцеговини, Луческу заявив, що покидає збірну. На Євро-2012 румуни так і не кваліфікувалися.

Головний тренер GSP Каталін Цепелін тепер вимагає від Луческу оприлюднення даних про те, що журналісти отримували гроші за критичні матеріали про Резвана. Або вибачення за свої слова.

"Ніхто не має права атакувати репутацію редакції. Ви можете сказати, що журналісти слабкі, нездатні, негарні, ви можете думати, що вони упереджені чи несправедливі. Ми поважаємо та заохочуємо різноманітні та суперечливі думки. Сам Луческу якось сказав, що футбол – суперечлива тема. Але не наклеп. Тому що, якщо ви кажете, що редакції "заплатили" за те, щоб вона писала на чиєсь прохання, це не може залишатися просто словом, кинутим на вітер у прайм-тайм по телевізору. Або Мірча Луческу доводить правдивість своїх слів, і тоді ми будемо змушені терміново вжити внутрішніх заходів, або він публічно вибачається, як і має вчинити порядна людина", – заявив Каталін Цепелін.