Дикі англійські фанати розбили голову келихом пива капітану Фіорентини: відео скандалу у фіналі

Під час фіналу Ліги конференцій вболівальники Вест Хема закидали Крістіано Бірагі келихами з пивом. Один із них травмував голову італійцю, через що пішла кров.

У Празі проходить фінал Ліги конференцій, третього за рангом футбольного єврокубку. У битві за трофей зійшлись італійська Фіорентина та англійський Вест Хем, пише 24 канал.

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Перший тайм вийшов напруженим, але особливо запалили ситуацію вболівальники лондонців. Під час кутових від Фіорентини фанати Вест Хема активно кидали на поле різні предмети.

Серед них – келихи з пивом, монети та навіть запальнички. На 34 хвилині один зі стаканів з алкогольним напоєм влучив у голову капітану Фіорентини Крістіано Бірагі.

Як вболівальники Вест Хема розбили голову гравцю суперника:

Внаслідок удару у італійця пішла кров, через що суддя зупинив гру. Гравці лондонців пішли заспокоювати вболівальників. Медики ж надали допомогу Бірагі, забинтувавши голову. Після невеличкої паузи рефері продовжив зустріч.

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після першого тайму рахунок не відкритий – 0:0. Нагадаємо, що переможець фіналу отримає путівку у Лігу Європи на сезон 2023-2024.