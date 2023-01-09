Скандал з "орлами": колишній клуб Яремчука звинувачують в організації договірних матчів

Португальська Бенфіка влипла у скандал. Колишньому клубу Романа Яремчука висунули підозру в організації договірних матчів.

Бенфіці якось не щастить із президентами клубу. У середині 2021 року Луїс Філіппе Вієра пішов у відставку після арешту. Колишнього власника "орлів" звинуватили у відмиванні грошей, фальсифікації документів та несплаті податків у Португалії.

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Бенфіка потрапила у скандал

Тепер у схожий скандал потрапив новий президент Бенфіки Руй Кошта. Клуб під його керівництвом звинувачують у договірних матчах у період 2016 – 2020 років. Наразі триває розслідування, у якому "орли" беруть тісну участь.

Прокуратура вже отримала доступ до електронної пошти клубу.

Підтверджуємо, що постали перед судом 3 січня. Як і члени ради директорів з 2016 до 2020 року, які зараз знаходяться в офісі. Інших коментарів не буде, оскільки судовий розгляд є таємним. Бенфіка висловлює свою повну готовність співпрацювати з компетентними органами,

– йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що з липня 2021-го по серпень 2022-го за Бенфіку виступав український нападник Роман Яремчук.

У сезоні-2022/2023 Бенфіка після 15 турів лідирує у португальській Прімейра-Лізі, набравши 40 очок. Найближчий конкурент Спортінг Брага відстає на 6 балів.

Вже 10 січня "орли" зіграють в 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Варзіми.

З 2016 по 2020 роки Бенфіка здобула 6 трофеїв, а якщо враховувати й сезон-2015/2016, то й взагалі "орли" завоювали 8 кубків.