Скандал з "орлами": колишній клуб Яремчука звинувачують в організації договірних матчів
Джерело:Daily Mail
Португальська Бенфіка влипла у скандал. Колишньому клубу Романа Яремчука висунули підозру в організації договірних матчів.
Бенфіці якось не щастить із президентами клубу. У середині 2021 року Луїс Філіппе Вієра пішов у відставку після арешту. Колишнього власника "орлів" звинуватили у відмиванні грошей, фальсифікації документів та несплаті податків у Португалії.
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Бенфіка потрапила у скандал
Тепер у схожий скандал потрапив новий президент Бенфіки Руй Кошта. Клуб під його керівництвом звинувачують у договірних матчах у період 2016 – 2020 років. Наразі триває розслідування, у якому "орли" беруть тісну участь.
Прокуратура вже отримала доступ до електронної пошти клубу.
Підтверджуємо, що постали перед судом 3 січня. Як і члени ради директорів з 2016 до 2020 року, які зараз знаходяться в офісі. Інших коментарів не буде, оскільки судовий розгляд є таємним. Бенфіка висловлює свою повну готовність співпрацювати з компетентними органами,
– йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що з липня 2021-го по серпень 2022-го за Бенфіку виступав український нападник Роман Яремчук.
- У сезоні-2022/2023 Бенфіка після 15 турів лідирує у португальській Прімейра-Лізі, набравши 40 очок. Найближчий конкурент Спортінг Брага відстає на 6 балів.
- Вже 10 січня "орли" зіграють в 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Варзіми.