Скандал через сексуальні домагання футболістів в Ісландії призвів до масової відставки

В Ісландії розгорівся скандал через сексуальні домагання зі сторони футболістів національної збірної. Через це, а також свої необдумані висловлювання, у відставку було змушене подати все керівництво Федерації футболу Ісландії.

Сексуальні домагання зі сторони футболіста збірної Ісландії сталося ще у вересні 2017 року. 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоуттір розповіла, що вона стала жертвою домагань з боку спортсмена у нічному клубі Рейк'явіка. Вона сказала, що вони та ще одна жінка подали заяву в поліцію проти гравця за сексуальне насильство тієї ночі.

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Арнарсдоуттір не стала називати ім'я футболіста. Однак вже за декілька днів шведський футбольний клуб Гетеборг заявив, що його гравця звинуватили у сексуальних домаганнях, які сталися ще у 2017 році. Єдиним ісландцем у цій команді є нападник Колбейнн Сігторссон. У клубі заявили, що хоч поліцейське розслідування і не призвело до притягнення до відповідальності, а сторони домовились про урегулювання, вони не підтримують таку поведінку свого гравця.

Натомість після перших заяв Арнарсдоуттір про сексуальне домагання, керівник Федерації футболу Ісландії Гудні Бергссон заявив, що вони не отримували жодних звернень. Такі слова викликали хвилю обурення. Арнарсдоуттір після цього розповіла деталі справи. За її словами, через декілька місяців після нападу її батько збирався відвідати матч національної збірної. Але зрозумів, що в цьому матчі може зіграти і нападник на його доньку. Тож він зв'язався з керівником Ісландської футбольної асоціації Бергссоном та повідомив його про інцидент. І той пообіцяв розібратися. Тож невдовзі футболіста прибрали зі збірної.

Окрім того, чоловік написав листа і до президента Ісландії, звідки отримав повідомлення, що це питання було обговорено з Бергссоном.

Варто додати, що ситуація з відсторонення Сігторссона зі збірної Ісландії виглядає неоднозначною з огляду на те, що ще за рік до цього, у вересні 2016 року, він отримав складну травму, яка вимагала хірургічного втручання. І йому знадобилося чимало часу на відновлення. Саме через це він не грав у матчі проти України, який відбувся якраз 5 вересня 2017 року в Рейк'явіку. На поле він повернувся лише навесні 2018 року. Але не потрапив до заявки збірної Ісландії на ЧС-2018. Натомість вже у вересні 2018 року він знову зіграв за збірну Ісландії. І продовжував отримувати виклики надалі.

Також Арнарсдоуттір розповіла, що після заяви в поліцію з нею на контакт вийшов адвокат Федерації футболу Ісландії, який запропонував компенсацію за нерозголошення. Однак вона відмовилася. Згодом до неї звернувся адвокат вже самого футболіста. І після зустрічі сторони змогли досягнути домовленостей.

Тож коли Бергссон заявив, що вони не отримували жодних заяв щодо сексуального насильства зі сторони футболістів, Арнарсдоуттір вирішила розповісти детальніше про цю історію.

Ісландські ЗМІ пишуть, що в мережі неодноразово лунали звинувачення у неналежній поведінці футболістів збірної. Це призвело до того, що Бергссону довелося вибачитися за свої слова. Після цього все керівництво Федерації футболу Ісландії подало у відставку.

Коли скандал набув такого розголосу, свою версію подій виклав і сам Сігторссон. Його заяву опублікувало видання Grapevine. Він підтвердив, що в цей вечір поводив себе неадекватно, але спростував інформацію про сексуальне насильство. Гравець через кілька місяців після цього випадку зустрівся з Арнарсдоуттір, щоб вибачитися та врегулювати конфлікт. Він пристав на вимоги Арнарсдоуттір, додатково виплативши 3 мільйони ісландських крон неурядовій організації Стігамот.

Також Сігторссон заявив, що він повідомив футбольну федерацію про цей випадок і намагання врегулювати ситуацію. Тож там знали про цей випадок.

Після цього скандалу Сігторссона вирішили відсторони від матчів за збірну Ісландії у вересні 2021 року.

Ситуація з Сігторссоном – не перший випадок, коли в сексуальний скандал потрапляє ісландський футболіст. Один з лідерів англійського Евертона Гільфі Сігурдссон був затриманий поліцією через звинувачення в злочинах сексуального характеру проти неповнолітніх. Поки триває розслідування, гравця відсторонили від команди.