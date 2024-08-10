"Бубка – чорт": Гераскевич знищив експрезидента НОК України за нагородження росіянки

Колишній очільник НОК України Сергій Бубка опинився в центрі скандалу з нагородженням Дар'ї Варфоломєєвої. Уродженка Росії відвідувала окупований Крим та підтримувала агресію проти України.

Усі ці факти з біографії Варфоломєєвої абсолютно не засмутили Сергія Бубку. Він не відмовився від церемонії нагородження і з посмішкою на вустах привітав гімнастку з медаллю.

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Реакція Гераскевича на скандальне нагородження

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував поведінку колишнього очільника НОК. Спортсмен зазначив, що Бубці байдуже на війну, яку веде Росія проти України.

"Герой України та власник бізнесу на окупованих територіях Сергій Бубка нагороджує росіянку з Барнаула Дарʼю Варфоломєєву на Олімпійських іграх у Парижі.

Бубка з посмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдуже на її позицію щодо війни. Він навіть не зважає на те, що вона вважає рідний Донецьк Сергія російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони й знайшли спільний "язик", – написав Гераскевич у соцмережі "Х" (Twitter).

Кого підтримує Сергій Бубка