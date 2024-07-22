Грошей не вистачило: відома сума, яку отримали Дніпро-1 з трансферів гравців

СК Дніпро-1 через проблеми всередині клубу знявся з чемпіонату України. Команді бракувало фінансових можливостей, щоб виступати в новому сезоні. Навіть продаж футболістів не допоміг дніпрянам врятуватись.

Протягом декількох місяців СК Дніпро-1 активно продавав своїх гравців у різні клуби. Також були ті хто покинув команду безкоштовно, тому що через цілий ряд причин їх неможливо було продати.

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Скільки заробив Дніпро-1

Повідомляють, що спортклубівці продали 8 футболістів і отримали дохід в розмірі 6,9 мільйонів євро. За двох футболістів дніпрянам заплатили більше 1 мільйона євро.

Один з них Олександр Піхальонок за якого Динамо віддало 2,5 мільйони євро. Другий Олександр Сваток, який перейшов в американський Остін за 1,2 мільйони євро. За Рубчинського кияни заплатили рівно 1 мільйон євро.

. Комерційний директор СК Дніпро-1 заявив, що коштів, які вони отримали від продажу гравців не вистачило, навіть на половину сезону.

Інші трансфери Дніпро-1 не перетнули позначку в більше, ніж 1 мільйон євро. У Полісся переїхали Олексій Гуцуляк (600 тисяч євро) та Едуард Сарапій (800 тисяч євро). Максим Третьяков приєднався до ковалівського Колосу за 200 тисяч євро.

В львівські Карпати, які повернулись в Українську Прем'єр-лігу перейшли Денис Мірошниченко (500 тисяч євро) і Володимир Адамюк (100 тисяч євро).

Усі інші футболісти покинули Дніпро-1 безкоштовно. За підрахунками загальна вартість гравців, які покинули дніпровську команду, складає 22 мільйони 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що за підсумками минулого чемпіонату спортклубівці посіли четверте місце і отримали право грати у єврокубках. Дніпряни мали зустрітись з угорським колективом Академія Пушкаша у рамках кваліфікації до групового етапу Ліги конференцій.