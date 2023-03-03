Досвід не завадить: СК Дніпро-1 підписав колишнього захисника збірної України

Дніпровський колектив підписав Віталія Федоріва. "Спортклубівці" вирішили підсилити лінію захисту, додавши до неї досвіду.

Віталій Федорів тимчасово залишив Металіст та приєднався до лідера УПЛ. Центральний захисник свого часу захищав кольори збірної України.

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Досвідчений оборонець виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди. Угода Дніпра-1 з Металістом щодо 35-річного центрбека розрахована до кінця поточного сезону. Віталій Федорів виступатиме у стані "спортклубівців" під 14-им номером. Transfermarkt оцінює досвідченого захисника в 100 тисяч євро.

Кар'єра Віталія Федоріва

Центральний захисник – вихованець київського Динамо. Також Федеорів встиг в Україні пограти за Кривбас, Говерлу та донецький Олімпік. Проте Віталія свого часу занесло і до Росії, де він захищав кольори Амкара та Нижнього Новгорода.

Також Федорів певний період своєї кар'єри був гравцем збірної України. Захисник дебютував за "синьо-жовтих" у 2008-му році у матчі проти збірної Кіпру. Загалом Віталій провів за національну збірну два поєдинка. Віталія в головній команді спіткала курйозна історія. У 2008 році він не прибув вчасно на збір національної команди, що викликало негативну реакцію її головного тренера Олексія Михайличенка. Після цього Федорів не викликався в збірну, очолювану Михайличенком, більше року. Проте, як збірну очолив Мирон Маркевич, Федорів був викликаний на перший же збір, який відбувся в травні 2010 року.

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