Ганебна помилка голкіпера: як Дніпро-1 пропустив другий гол у Лізі Європи – прикре відео

Дніпро-1 проводить перший кваліфікаційний матч Ліги Європи проти АЕКа Ларнака. На жаль, гості ведуть у рахунку, але не обійшлось без диких помилок українського клубу.

Дика помилка голкіпера дніпрян

Саме Дніпро-1 був господарем цього першого матчу, але нулі на табло першими розмочили гості. Вже на 16-й хвилині завдяки голу Альтмана АЕК повів у рахунку 0:1, повідомляє 24 канал.

Читайте також Футболістка ірландського клубу кумедно потролила Роналду через Лігу чемпіонів

Вже на 29-й хвилині кіпріоти подвоїли перевагу на табло. Танчик у самовідданому підкаті у власному штрафному перевів м'яч на кутовий, який став результативним для суперника. Після подачі з кута поля дуже грубо на виході помилився голкіпер Дніпра-1 Макс Валеф, який пролетів повз м'яч. Мілічевічу потрібно було просто підставити тіло, щоб забити.

Бразильський воротар лише у це трансферне міжсезоння перейшов у дніпровський клуб та вже у першому матчі показав себе не в усій красі.

Станом на 81-шу хвилину АЕК продовжує перемагати з незмінним рахунком 0:2.

Відео другого голу у ворота Дніпра-1