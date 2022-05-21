Синьо-жовтий п'єдестал: бігунки Ткачук та Рижикова вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

У Бірмінгемі триває другий етап Діамантової ліги. Українські бігунки вибороли дві нагороди на турнірі.

Українки фінішували у трійці найкращих

Бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук вибороли "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів. Переможницею забігу стала представниця США Мухаммад, пише 24 канал.

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Для Рижикової етап Діамантової ліги у Бірмінгемі став другим легкоатлетичним турніром у літній частині сезону. В італійській Савоні українська виборола "срібло". Також тоді бігунка Ольга Ляхова здобула "золото" на першому міжнародному старті за 20 місяців у забігу на 800 метрів.

Натомість Ткачук взагалі не мала стартів у 2022 році.

Обидві спортсменки кілька разів тріумфували у попередньому сезоні Діамантової ліги.

На турнірі у Бірмінгемі Рижикова та Ткачук протистояли кільком зірковим опоненткам. Серед них – срібна призерка Олімпіади-2020 у бігу на 400 метрів з бар'єрами Далайла Мухаммад, бронзова призерка Ігор у Токіо в естафеті Джаньєв Рассел, призерка південноамериканських змагань з бігу Джанна Вудрафф.

Обидві українки фінішували у трійці найкращих. Вікторія випередила Анну й інших конкуренток у боротьбі за "срібло" на останніх 50 метрах дистанції та фінішувала другою.

Біг на 400 метрів з бар'єрами: результати

Далайла Мухаммад (США) – 54.54 секунд Вікторія Ткачук (Україна) – 55.25 секунд Анна Рижикова (Україна) – 55.37 секунд

Що відомо про легкоатлеток

Анна Рижикова – бронзова призерка Лондону-2012 в естафеті 4х400 метрів. Легкоатлетка є 3-разовою призеркою чемпіонатів Європи. У 2012-му та 2018-му вона здобула срібну нагороду у бігу на 400 метрів з бар'єрами. також у 2014 році Анна посіла другу сходинку в естафеті 4х400 метрів.

Вікторія Ткачук у 2021 році дебютувала на Діамантовій лізі. найкращий її показник – "бронза" на етапі в Осло.

Діамантова ліга – найпрестижнішого комерційного турніру з легкої атлетики.