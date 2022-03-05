Синку, я й так бачу, що ти не москаль, – Беленюк про курйозний випадок на одному з блокпостів

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк розповів кумедну історію на одному з блокпостів. Тепер титулований борець має улюблений анекдот.

Улюблений анекдот Беленюка

На одному із блокпостів Беленюка розсмішили військові. Вони розповіли йому анекдот, який Жан вже назвав своїм улюбленим.

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Щойно їду містом. Під'їжджаю до блокпоста. Двоє хлопців стоять. Я їм помахав. Бачу, що щось починає мені говорити. Я опускаю скло, питаю, що треба, а він каже: "Є такий анекдот: Синку, я так бачу, що ти не москаль",

– сказав Беленюк.

Відео анекдоту від Беленюка

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