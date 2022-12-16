Відомий сербський гравець та тренер Сініша Михайлович помер від лейкемії

У доволі ранньому віці не стало легенди югославського та сербського футболу. Тренер три роки вів боротьбу з лейкемією, однак хвороба у підсумку взяла гору...

Футбольний світ приголомшила трагедія. На 54-ому році життя помер відомий сербський тренер Сініша Михайлович.

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Про це італійським ЗМІ повідомив журналіст Ніколо Скіра. З 2019 року Сініша боровся із лейкемією, а кілька днів тому був госпіталізований через погіршення стану.

Чим запам'ятався Сініша Михайлович

Під час ігрової кар'єри Сініша був відомим захисником. Він виступав за сербські Войводину та Црвену Звезду, а також за італійські Рому, Сампдорію, Лаціо та Інтер.

Рідну лігу він вигравав тричі, тоді як Серію А брав з двома останніми командами. Крім того, із Лаціо Михайлович виграв Кубок володарів Кубків та Суперкубок УЄФА. Також на його рахунку 62 матчі та 10 голів за збірну Югославії.

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Окрім ігрової кар'єри, Сініша побудував непогану тренерську в Італії. На Апеннінах серб очолював Болонью, Катанью, Фіорентину, Сампдорію, Мілан та Торіно. Також два роки Михайлович тренував збірну Сербії (2012-2013).