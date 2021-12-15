Російський опозиціонер готовий організувати у Києві бій Усик – Джошуа

Російський опозиціонер Максим Мернес готовий компенсувати збитки організаторам реваншу чемпіона світу WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усіка (19-0, 13 КО) та ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у разі проведення бою у Київ.

Максим Мернес зі своїми партнерами готовий підставити плече та допомогти з організацією мегафайту у столиці України.

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Знаю, що Київ не є фаворитом проведення бою через невисоку платоспроможність українських фанів боксу. На 70-тисячному НСК "Олімпійський" не можна буде поставити ціну квитків, яка була в Лондоні і організатори зазнають збитків. Хочу поговорити з промоутером Усика Олександром Красюком, дізнатися, про яку цифру йдеться. І якщо вона мене не введе до ступору, готовий взяти участь в організації івента,

– розповів Мернес.

Зазначимо, що на перший бій на стадіоні "Тоттенхем" найдешевший квиток коштував близько 1500 гривень, а найдорожчий – понад 75 тисяч гривень.

Росіянин упевнений, що разом із Красюком вони зможуть знайти механізм, як компенсувати всі витрати організаторам:

"Знайдемо механізм, як можемо компенсувати збитки організаторів. Можливо, я з партнерами викуплю частину квитків та подаруємо їх воїнам та ветеранам АТО. Навіщо мені це потрібно? Розглядаю це як інвестицію в країну, де збираюся попросити політичний притулок".

Хто такий Максим Мернес