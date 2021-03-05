Син Коломойського потрапив під санкції США – він баскетболіст та вчився в Америці

Держдеп США вніс до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського. Разом з ним, під санкції потрапила і його родина. Його син Григорій Коломойський – баскетболіст, який виступає за Дніпро.

Санкції поширюються на Ігоря Коломойського, його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Ізраїля Цві. Цей крок робить Ігоря Коломойського та кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в’їзду до США.

Деталі Заборонили в'їзд: США ввели санкції проти Коломойського та його сім'ї

Варто додати, що в Держдепі США сина Ігоря Коломойського назвали Ізраїль Цві. У той час в баскетбольній команді Дніпро, де він виступає, він підписаний як Григорій.

Хоча щодо нього теж ще чимало питань. Особливо про його громадянство. Свого часу Григорій навчався в США в університеті Клівленда, де і виступав за університетську команду. Там він був підписаний як Грегорі, а місцем народження вказано Швейцарію. ЗМІ пишуть про наявність у нього саме швейцарського громадянства. Хоча на сайті Дніпра вказано його національність "Україна".

За що наклали санкції на Ігоря Коломойського.

"Через його причетність до значної корупції". Саме так йдеться у повідомленні в Держдепі США.

"Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього", – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.