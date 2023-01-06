Син Бекхема гратиме в одній команді із гравцем молодіжної збірної України
6 січня 2023, 22:50Читать новость на русском
Джерело:ФК Брентфорд
Англійський Брентфорд орендував сина легендарного гравця збірної Англії Девіда Бекхема. Ромео Бекхем гратиме за дубль "бджіл" до кінця сезону.
Середній син зіркової пари Девіда і Вікторії Бекхемів Ромео повернувся в Англію. 20-річний вінгер на правах оренди захищатиме кольори резервної команди Брентфорда.
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Угода розрахована до кінця поточного сезону. У Брентфорді Ромео гратиме разом із гравцем збірної України U-21 Єгором Ярмолюком. Українець вже дебютував за основну команду, але поки що програє конкуренцію більш досвідченим гравцям "бджіл".
Зигзаги футбольної кар'єри сина Бекхема
- Ромео Бекхем футбольну освіту здобував у академії лондонського Арсеналу, за який вболіває з дитинства.
- У 13 років хлопець вирішив залишити футбол і зайнятися тенісом.
- Проте в 2020 році Ромео заявив про своє бажання повернутися у футбол після п'ятирічної перерви.
- Батько влаштував сина у резервну команду Інтер Маямі, де він є співвласником клубу.
- Минулого сезону резервісти Інтер Маямі посіли шосте місце у Східній конференції, а Бекхем зіграв у 20 матчах, забив 2 голи та зробив 10 асистів (найкращий асистент сезону).
- У січні 2022 року Ромео дебютував за основу Інтера, але то був товариський матч.
- Ромео Бекхем, як і батько, виступає на правому фланзі атаки.