Без Роналду: УЄФА представив символічну збірну Ліги чемпіонів – фото

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував збірну найкращих гравців Ліги чемпіонів. До неї увійшли 23 футболісти.

Найбільше представників делегував у команду Челсі – 7. Також варто зауважити, що у списку немає Кріштіану Роналду з Ювентуса.

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Символічна збірна Ліги чемпіонів 2020/21

Голкіпери: Едерсон (Манчестер Сіті), Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі).

Захисники: Сесар Аспілікуета, Антоніо Рюдігер, Бен Чілвелл (всі – Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Маркіньйос (ПСЖ), Девід Алаба (Баварія).

Півзахисники: Жоржінью, Мейсон Маунт, Н'Голо Канте (всі – Челсі), Кевін де Брейне, Ілкай Гюндоган, Філ Фоден (всі – Манчестер Сіті), Лука Модріч (Реал), Сержіу Олівейра (Порту).

Нападники: Ерлінг Холанд (Борусія Д), Кіліан Мбаппе, Неймар (обидва – ПСЖ), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Карім Бензема (Реал), Ліонель Мессі (Барселона).

У фіналі Ліги чемпіонів Челсі здобув мінімальну перемогу над Манчестер Сіті завдяки Каю Гаверцу, який забив єдиний гол у матчі. Українець Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем МанСіті в програному поєдинку.