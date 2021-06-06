Сіфан Хассан встановила світовий рекорд на дистанції 10 тисяч метрів

Нідерландська легкоатлетка Сіфан Хассан встановила світовий рекорд в бігу на дистанції 10 тисяч метрів. Вона покращила попереднє досягнення на понад 10 секунд.

Сіфан Хассан виступила на турнірі в нідерландському Генгело перед рідними вболівальниками. Перед тим на цьому ж стадіоні в жовтні 2020 року вона встановила європейський рекорд на дистанції 10 тисяч метрів – 29:36,67. Світовий рекорд же належав Алмаз Аяна з Ефіопії, який вона встановила на Олімпіаді-2016 в Ріо – 29:17,45.

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Першу тисячу метрів дистанції Сіфан Хассан подолала за 2:56,12. А на половину траси витратила 14:38,75. До кінця траси вона почала пришвидшуватися, тож останній кілометр вона пробігла за 2:45. Загалом 10 тисяч метрів вона подолала за 29:06,82.

Варто додати, що це не перший світовий рекорд, який встановила Сіфан Хассан. Вона також є світовою рекордсменкою в бігу на дистанції одна миля та 5 кілометрів, а також в забігу на одну годину.