"Це була моя найбільша помилка": капітан Динамо міг возз'єднатись з Ребровим та Ярмоленком

Київське Динамо могло продати ще одного свого лідера центра поля та капітана Сергія Сидорчука. Футболістом збірної України цікавився клуб, який тренує Сергій Ребров.

Досвідченим футболістом цікавився Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров та грає Андрій Ярмоленко. Однак возз'єднання із колишніми динамівцями не сталось.

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Сидорчук: Я ніколи не ставив собі за мету грати в Європі

За словами Сидорчука, були розмов, але до конкретики справа так і не дійшла. Однак капітан Динамо не виключає можливість ще пограти під керівництвом Реброва та в одній команді з Ярмоленком, з якими у Сидорчука гарні стосунки.

Грати з Ярмоленком під керівництвом Реброва? Так, може, ще все попереду. З Ребровим у нас гарне спілкування було і якщо зараз подзвоню, теж добре спілкуватимемося,

– сказав Сергій Сидорчук.

Також капітан Динамо назвав свою найбільшу помилку у футбольній кар'єрі.

Я ніколи не ставив собі за мету грати в Європі. Це була моя найбільша помилка. Якщо ставиш мету собі і йдеш до неї, то хоч-не-хоч, прийдеш до неї. А для мене мета була грати за Динамо і далі я навіть не дивився. Можливо, не помилка, але досвіду іноземного я б хотів,

– зізнався футболіст "біло-синіх".

Наразі Сидорчук тренується з Динамо та готується до другого кола чемпіонату України. Нагадаємо, що першу частину сезону кияни закінчили на третьому місці в УПЛ із 30 очками в активі. Стільки ж у Шахтаря, який йде другим. Відставання від лідера УПЛ Дніпра-1 складає 5 балів.

Головне про кар'єру Сергія Сидорчука

Як Кривцов та Степаненко розпочинав свою кар'єру у запорізькому Металурзі.

У 2013 році у кар'єрі Сергія розпочався динамівський період, який триває до нині. 1 січня 2013 року перебрався у Динамо-2, а вже 1 липня того ж року перейшов виступати за головну команду киян, у якій виступає до нині.

У поточному сезоні провів 25 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Загалом у футболці "біло-синіх" провів 307 поєдинків, у яких забив 20 м'ячів та зробив 21 результативну передачу.