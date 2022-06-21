Сидорчук розповів, якою мовою розмовляють у його родині
21 червня 2022 , 12:55Читать новость на русском
Джерело:"Пряма червона"
Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів про зміни у своєму житті після 24 лютого. Футболіст зачепив мовне питання.
Сидорчук: У сім’ї перейшли на українську
Капітан Динамо розповів про те, як вирішив перейти на українську мову. Футболіст хоче, аби його діти спілкувалися державною.
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Я на пресконференції намагаюся спілкуватися українською. Вона в мене не дуже гарна, але я намагаюся. У сім’ї перейшли на українську, спілкуємося лише так. З дружиною домовилися, щоб діти тільки українською розмовляли. Дуже хочемо цього,
– розповів капітан Динамо.
Гравці національної команди вирішили перейти на українську
- Нещодавно голкіпер збірної України Георгій Бущан розповів, що футболісти національної команди вже як рік спілкуються українською.
- Він наголосив, що "коли приїжджаєш в збірну, то треба переходити на рідну мову".
- Наприкінці квітня мовне питання порушив і нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук. За словами футболіста, у його родині спілкуються українською. Також він вважає, що в Україні повинна бути одна мова.
- Також нападник Бенфіки розповів, хто з гравців збірної вирішив перейти на українську.