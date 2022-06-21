Сидорчук розповів, якою мовою розмовляють у його родині

Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів про зміни у своєму житті після 24 лютого. Футболіст зачепив мовне питання.

Сидорчук: У сім’ї перейшли на українську

Капітан Динамо розповів про те, як вирішив перейти на українську мову. Футболіст хоче, аби його діти спілкувалися державною.

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Я на пресконференції намагаюся спілкуватися українською. Вона в мене не дуже гарна, але я намагаюся. У сім’ї перейшли на українську, спілкуємося лише так. З дружиною домовилися, щоб діти тільки українською розмовляли. Дуже хочемо цього,

– розповів капітан Динамо.

Гравці національної команди вирішили перейти на українську