Чорні дні тенісу в минулому: Швьонтек виграла Підсумковий турнір і стала першою ракеткою світу

У ніч з 6 на 7 листопада відбувся фінал Підсумкового турніру WTA. У ньому зустрічалися американка Джессіка Пегула та полька Іга Швьонтек.

Джессіка Пегула (США) – Іга Швьонтек (Польща) 0:2 (1:6, 0:6)

На кону стояв не тільки престижний титул, а й статус першої ракетки світу. Для того, щоб лідером посіву в жіночому тенісі за результатами 2023 року стала не "нейтральна" Сабаленка, а велика подруга України Іга Швьонтек, ще до старту турніру було відомо, що полька має виключно перемагати, пише 24 Канал.

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Швьонтек – номер 1 у жіночому тенісі за підсумками 2023 року

Й Іга чудово справилася з цим непростим завданням, продемонструвавши в Канкуні, хто є справжнім номером 1. Полька дійшла до фіналу, не віддавши жодного сету суперницям у чотирьох матчах, у півфіналі при цьому перегравши білоруску, яка очолювала рейтинг WTA з вересня.

Очікувалося, що у фіналі Іга Швьонтек може отримати справжній спротив від Джессіки Пегули, яка також виграла 4 матчі до вирішального матчу з рахунком 2:0. Проте цього не сталося.

Польська тенісистка віддала суперниці лише 1 гейм на початку матчу й у дуже ефектному стилі повернула собі статус першої ракетки світу, який до вересня утримувала майже півтора року.

Усього тенісистки провели на корті рівно 1 годину. Велика подруга України Іга Швьонтек зробила по одному ейсу та подвійній помилці, реалізувала 5 із 7 брейк-поінтів та виграла усі 7 геймів на своїй подачі.

Таким чином, польська тенісистка програла лише 20 геймів на турнірі, що є найменшою кількістю з 2003 року, коли Підсумковий турнір почав проводитися у нинішньому форматі та другий сезон поспіль закінчує у статусі першої ракетки світу.

Щиро вітаємо Швьонтек з цим досягненням та дякуємо за її позицію протягом всього повномасштабного вторгнення.

Дивіться відеоогляд матчу Пегула – Швьонтек