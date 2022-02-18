Швидший за блискавку: 21-річний норвежець встановив світовий рекорд з бігу на 1500 метрів

Норвежець Якоб Інгебрістен встановив новий світовий рекорд у бігу на 1500 метрів на турнірі з легкої атлетики у Лієвіні, Франція. Спортсмен першим перетнув фінішну лінію, залишивши позаду ефіопа Семюеля Теферу й іспанця Іґнасіо Фонтеса.

Інгебрістен показав час 3:30.60 хвилини, що стало його новим найкращим результатом у приміщенні на цій дистанції, національним рекордом Норвегії, а також світовим рекордом у приміщенні, повідомляє 24 канал.

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Завдяки пейсмекеру Інгебрігтсен подолав 600 метрів за 1:24,66, 800 метрів за 1:52,86 та 1000 метрів за 2:20,98, а потім почав нарощуватитемп.

За 200 метрів до фінішу секундомір показував на табло 3:03.04 та Інгебрістен не зменшуючи темпу, подолав заключне коло за 27,57 секунди, тим самим подолавши дистанцію за 3:30,60, що на 0,44 вище за попередній світовий рекорд у закритих приміщеннях .

А попередній рекорд належить ефіопу Семюелю Тефере (3:31,04), який прийшов до фінішу другим із результатом 3:33,70.

Хто такий Якоб Інгебрістен