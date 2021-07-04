Швидкий гол зіграв злий жарт, – Сидорчук про поразку у матчі з Англією

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук не вважає, що результат у матчі з Англією був повністю заслужений. Футболіст не заперечує, що у команди суперників беззаперечно клас та й перемогли вони за грою. Проте рахунок мав би бути інший.

Про це Сидорчук сказав після вильоту України з Євро-2020. Він наголосив, що гра вийшла достатньо рівною, великою втратою стала травма Кривцова.

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Ми знали, що Англія діятиме активно перші пів години, – Сидорчук

Не вважаю, що результат повністю заслужений. Швидкий гол зіграв злий жарт, хоча ми знали, що вони діятимуть активно перші 25 – 30 хвилин, а потім у нас трапиться момент,

– пояснив півзахисник.

Сидорчук розповів, що спочатку був один план на гру, а вже в процесі гри його міняли. Футболіст наголосив, що три м'ячі українці пропустили після удару головою – це була очевидна проблема.

Важко переживати такі поразки, – футболіст

Важко переживати такі поразки. Я ніколи б не сказав, що програли 0:4. Наче і м'яч контролювали,і структура була,

– додав півзахисник.

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Коротко про матч Україна – Англія на Євро-2020