Швейцарський велогонщик небезпечно впав на спуску під час змагань: відео

Під час швейцарської багатоденки Тур Романдії відбувся інцидент. Місцевий велогонщик Штефан Кюнг неприємно впав на спуску.

Неприємне падіння велогонщика

Третій етап відомої багатоденки Тур Романдії відбувався під проливним дощем. Це стало причиною багатьох падінь велогонщиків.

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Падіння 27-річного швейцарського спортсмена Штефана Кюнга виглядало найбільш моторошно. Він різко впав на повороті на спуску прямо під час гонки, пролетів по асфальту декілька метрів. На щастя, гонщик команди "Groupama FDJ" зумів дивом уникнути травм та навіть продовжив боротьбу у гонці.

До слова, гонщик команди "Movistar" Марк Солер із Іспанії став переможцем третього етапу швейцарської багатоденки Тур Романдії та перехопив лідерство у загальному заліку.

Відео падіння Кюнга