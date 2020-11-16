Поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада у Люцерні на "Свісспорарені". Про це повідомляє 24 канал. До речі У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих Початок поєдинку Швейцарія – Україна о 21:45. Де дивитися гру Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Швейцарія – Україна буде транслюватися на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 21:35. Дивитися онлайн матч Швейцарія – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3". Разом з тим, матч можна переглянути на телеканалі ТРК "Україна". Зокрема, він доступний користувачам платформи Megogo. Швейцарія та Україна в очному матчі визначать, хто залишиться у дивізіоні A, а хто вилетить у лігу B. Перед грою перевага на стороні України, яка випереджає Швейцарію на три очки. Команді Андрія Шевченка достатньо не програти.