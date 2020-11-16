Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Разом з тим, матч можна переглянути на телеканалі ТРК "Україна". Зокрема, він доступний користувачам платформи Megogo.

Швейцарія та Україна в очному матчі визначать, хто залишиться у дивізіоні A, а хто вилетить у лігу B.

Перед грою перевага на стороні України, яка випереджає Швейцарію на три очки. Команді Андрія Шевченка достатньо не програти.