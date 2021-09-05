Швейцарія сенсаційно зупинила Італію, яка встановила історичний рекорд: відео

Збірні Швейцарії та Італії 5 вересня не змогли визначити сильнішого у матчі відбору на ЧС-2022. Команди розійшлися сухою нічиєю у рамках групи C.

Швейцарія – Італія 0:0

Нереалізований пенальті: Жоржинью, 53 (Італія)

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Швейцарія та Італія не так давно зустрічалися на груповому етапі Євро-2020. Поєдинок у Римі завершився болючим фіаско для швейцарців з рахунком 3:0. Досить швидко Швейцарія отримала шанс взяти реванш.

Та вже за перші 20 хвилин Італія могла забивати тричі, якби не марнувала моменти. Спершу Іммобіле з меж штрафного пробив вище воріт головою. За якусь мить на ударній позиції був Інсіньє, проте Зоммер впорався з його пострілом.

На 20 хвилині чемпіони Європи мали вбивчу нагоду: Берарді вийшов віч-на-віч з голкіпером, проте не переграв його. Через 3 хвилини Доменіко хотів виправитися і завдав дальнього удару у площину воріт. Та Зоммер і тут був на висоті.

Під завісу тайму господарі отримали свій перший шанс: Аканджі замкнув подачу зі штрафного. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Та останній момент у першому таймі мала Італія. Інсіньє спрямував м'яч під поперечину. Янн Зоммер видав черговий гарний сейв.

Змарнований шанс Італії

Після перерви Італія отримала чудовий шанс вийти вперед. Швейцарці несподівано втратили м'яч перед штрафним через помилку Рікардо Родрігеса.

Сам Родрігес побіг виправлятися і в підкаті зніс Берарді у власному штрафному – пенальті. Та півзахисник Челсі Жоржинью не зумів реалізувати одинадцятиметровий.

Відео нереалізованого пенальті



Малюнок гри не змінився і після змарнованого італійцями пенальті: гості домінували, але не могли засмутити Зоммера. Воротар Швейцарії врятував партнерів і в моменті, коли його з меж штрафного намагався переграти Інсіньє.

Поєдинок так і завершився без голів. Після 5 зіграних матчів Італія очолює групу C. Швейцарія відстає на 4 бали, але має 2 гри у запасі!

Швейцарія – Італія відеоогляд

Рекорд Італії