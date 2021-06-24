Швецію можна і потрібно обігравати, – Пятов

Українські футболісти вперше в історії зіграють у плей-офф чемпіонатів Європи. Збірна України 29 червня зустрінеться зі Швецією. Шанси нашої команди оцінив капітан Андрій Пятов.

Пятов: Швеція – дуже пристойна команда

Пятов зізнався, що ще під час зборів у Харкові мав розмову з Георгієм Бущаном. Воротар Шахтаря сказав голкіперу Динамо, що хоче зустріти свій день народження на Євро-2020.

До речі Україна та Швеція можуть зіграти за порожніх трибун: фанам неможливо потрапити у Глазго

"Ще коли ми були в Харкові, я зізнався Георгію Бущану, що загадав одне бажання – хочу зустріти свій день народження на Євро. У мене він 28 червня, тому, сподіваюся, бажання здійсниться.

Вчора, коли пролунав фінальний свисток останнього матчу групового турніру, Жора мені відразу про це нагадав. Я, до речі, на двох попередніх чемпіонатах Європи загадував так само, але вийшло тільки з третього разу", – сказав Пятов.

Пятов погоджується, що Україні пощастило вийти в плей-офф. Україні потрібно було, щоб "зіграли" результати в шести матчах. У підсумку фортуна була на стороні "синьо-жовтих".

Оцінюючи збірну Швеції, Пятов заявив, що Україна може пройти в 1/4 фіналу Євро-2020.

Що сказати? Розклад дійсно якийсь фантастичний. Зіграли б вдало з Австрією – потрапили б на Італію, яка зараз на ходу. Звичайно, Швеція – дуже пристойна команда, але ми всі розуміємо, що її можна і потрібно обігравати. Будемо готуватися,

– сказав Пятов.

Швеція – Україна: головне

Швеція та Україна вдруге зустрінуться на чемпіонаті Європи. Перша зустріч команд відбулася на Євро-2012. Поєдинок на НСК "Олімпійський" виграла Україна завдяки дублю Андрія Шевченка.

Збірні України та Швеції провели ще 4 товариські поєдинки – 2 перемоги "синьо-жовтих", одна поразка та нічия.

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 як одна з найкращих команд, що посіла третє місце в групі. Натомість Швеція виграла групу E, в якій випередила Іспанію, Словаччину та Польщу.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться 29 червня у Глазго. Початок гри о 22:00.