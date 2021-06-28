Швеція – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Швеція та Україна зіграють у вівторок, 29 червня, о 22:00. Переглянути матч 1/8 фіналу Євро-2020 можна буде й онлайн, і по телебаченню.

Швеція – Україна: де дивитись матч

Українська збірна 29 червня у матчі зі Швецією спробує створити сенсацію на Євро-2020 та вийти у чвертьфінал турніру. Стартовий свисток італійського арбітра на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія) пролунає о 22:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Швеція – Україна транслюватимуть на усіх трьох перелічених телеканалах. Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн поєдинок Швеція – Україна можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.