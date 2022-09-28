Нападник Словенії повторив легендарний диво-гол Марко ван Бастена: фантастичне відео

Словені та Швеція 27 вересня визначали, хто займе третю позицію у групі В4 Ліги націй. Команди розписали мирову 1:1.

Марко ван Бастен нервово кусає лікті

Обидва м'ячі були забиті у першому таймі. На 28-й хвилині Словенія першою розмочила нулі на табло, пише 24 канал.

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Нападник Зальцбурга Беньямін Шешко розкішно зловив м'яч на ногу після класного закидання партнера по збірній. 19-річний словенець ударом в один дотик вразив дальній кут володінь шведів.

Шешко повторив шедевр легендарного Марко ван Бастена, який у фіналі чемпіонату Європи-1988 забив у такому ж стилі у ворота СРСР.

Для 19-річного форврада словенської збірної це третій гол у цьогорічному розіграші Ліги націй і загалом четвертий у футболці національної команди.

Відео голу Словенії

На жаль, для словенських фанатів їх збірна не змогла втримати переможний результат. Наприкінці першого тайму Еміль Форсберг зрівняв цифри на табло 1:1. Саме таким став підсумковий результат матчу.

Відзначимо, що 86 хвилини у матчі за Словенію відіграв колишній гравець Динамо Беньямін Вербич.

Національні команди додали по одному очку. Словенія з 6 очками закінчила груповий раунд на третій позиції у групі В4, Швеція замкнула таблицю, маючи у своєму активі 4 пункти.