Це неправильно, – Луческу назвав головну проблему Динамо у виступах в єврокубках

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відповів на запитання журналістів перед матчем 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійським Штурмом. Він назвав головну проблему команди.

Луческу: Для гравців важливо відчувати уболівальників позаду себе

Головний коуч "біло-синіх" стурбований тим, що у киян немає належної підтримки на трибунах. Оскільки матчі єврокубків Динамо грає поза межами України, відповідно – не всі фанати київського клубу зможуть підтримати футболістів.

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"Я бачу проблему в іншому: ми грали з Фенербахче перший матч вдома, тепер зі Штурмом, і якщо пройдемо далі, зіграємо з Бенфікою теж вдома. Це неправильно, адже суперники мають можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин, а у нас такого шансу немає – це ще одна складність для нас. Дійсно, 1:0 – це не так багато, Штурм може відігратися, але, сподіваюся, до цього не дійде.

Непросто грати два додаткові екстратайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники Фенербахче були неймовірними, вони створили чудову атмосферу на трибунах. А нас у номінально домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, які виїхали з України до Польщі під час війни", – наголосив Луческу.

За словами фахівця, футболістам неабияк важлива підтримка рідних вболівальників, тому змагатися у таких умовах надзвичайно важко.

Звісно, для гравців важливо відчувати уболівальників позаду себе, які женуть їх уперед. Це ще одна велика проблема для тренера та гравців, які змушені грати у таких умовах. Але тим більш фантастичною буде перемога, ми будемо відчувати подвійну радість,

– додав тренер Динамо.

Друга зустріч проти австрійців відбудеться на виїзді, у попередньому поєдинку кияни здобули мінімальну перемогу – 1:0.

Переможець цього протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Бенфіка – Мідтьюлланн.

Заявку "біло-синіх" на матч-відповідь проти Штурма можете переглянути за посиланням.

Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня о 21:30 за київським часом.