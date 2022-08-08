Штурм – Динамо: хто покаже матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 серпня, Динамо проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Штурму. В ньому визначиться, чи продовжить київський клуб боротьбу за місце в групі ЛЧ.

В цьому сезоні Динамо змушене проходити три етапи кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб потрапити до групового етапу. Перший крок команда вже зробила, коли у другому раунді кваліфікації пройшла турецький Фенербахче. Тепер на черзі – австрійський Штурм.

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У першому матчі Динамо – Штурм українська команда здобула мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Олександра Караваєва. Тепер 9 серпня команди зіграють в австрійському Граці. Тож Динамо треба не програти в цьому матчі.

Українські вболівальники зможуть наживо подивитися матч Штурм – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 9 серпня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Цей матч транслюватиметься у прямому ефірі ексклюзивно на телеканалі Setanta Sports Україна, який доступний в кабельних мережах. Про те, чи буде доступна трансляція на платформах, які транслюють цей канал в інтернеті (Megogo, Sweet TV, Volia TV) – поки інформації немає.

Дивитися матч Штурм – Динамо в інтернеті можна буде на OTT-платформі setantasports.com – на будь-якому гаджеті (смартфон, планшет, ПК) за наявності доступу до інтернету. Однак для цього потрібно зареєструватися на сайті та оформити підписку.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Штурм – Динамо. На сайті також будуть опубліковані усі голи матчу Штурм - Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ще одна можливість подивитися матч Штурм – Динамо буда на каналі "2+2". Однак там трансляція буде йти з затримкою в 15 хвилин.

Нагадаємо, що переможець матчу Штурм – Динамо зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти переможця пари Бенфіка – Мідтьюлланн. В першому матчі в Лісабоні "орли" розгромили суперника з рахунком 4:1.